В красных зонах карантина ежедневно более 1,2 тыс. рейдовых групп проверяют соблюдение карантина субъектами хозяйствования. Если Нацполиция не успевает реагировать на все нарушения, помогают неравнодушные граждане.

Об этом написал в соцсети глава Национальной полиции Игорь Клименко.

— Отдельного внимания заслуживают некоторые предприниматели, которые не реагируют на запрет работать в период локдауна. Если думаете, что самые хитрые, то вы ошибаетесь. Все ваши нарушения полиция фиксирует, — подчеркнул он.

По его словам, полицейские в ответ на замечание о, например, отсутствии маски, часто слышат оскорбления и даже проклятия.

— Если на слова полицейского не реагируют, тогда у полицейского два варианта: админпротокол или админпостановление. Это зависит от места совершения правонарушения, — рассказал Клименко.

Он сообщил, что только за прошлую неделю составлено более 1,8 тыс. админпротоколов за нарушение карантина людей, а после проверки 72 387 субъектов хозяйствования выявлено 1 095 нарушений.

Кроме того, закрыто 136 заведений (из них 72 — досуга и 64 — общепита).

Клименко еще раз подчеркнул, что в Киеве, Чернигове и Николаеве из-за жесткого карантина весь транспорт переведен в режим спецперевозок, поэтому попросил с пониманием отнестись к проверке у пассажиров спецбилетов.

По состоянию на 5 апреля в Киеве и еще 10 областях установлен красный уровень эпидемической опасности. На границе красной зоны находится Хмельницкая область.

В желтой зоне сейчас только Херсонская область, остальные — в оранжевой.

Источник: Ігор Клименко