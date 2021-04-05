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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Комендантська година в Києві: у КМДА відповіли, чи запровадять нові обмеження

У Київській міській державній адміністрації розповіли, чи планують вводити комендантську годину під час посиленого карантину в столиці.

Коронавірус, карантин

У КМДА навіть не обговорювали цю пропозицію. Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив перший заступник київського міського голови Микола Поворозник. За його словами, комендантська година у столиці – це лише чутки.

Політик зазначив, що місцева влада за тиждень має намір обговорити питання щодо можливого продовження посиленого карантину.

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У столиці з 5 квітня діють посилені протиепідемічні обмеження – зокрема у Києві громадський транспорт перевозить лише працівників критичної інфраструктури за спеціальними перепустками.

Посилений карантин діятиме щонайменше до 16 квітня. У випадку зростання захворюваності на Covid-19 у КМДА можуть ухвалити рішення щодо продовження посилених карантинних обмежень.

Карантин у Києві

У Києві з 5 квітня діють посилені протиепідемічні обмеження – через це у місті посилили контроль за дотриманням правил карантину. У червоних зонах щодня понад 1,2 тис. рейдових груп перевіряють, щоб громадяни та суб’єкти господарювання дотримувалися карантинних обмежень.

Місцева влада зазначає, що такі кроки необхідні для безпеки українців – посилені протиепідемічні обмеження зможуть стримати поширення коронавірусу.

Фото: Depositphotos

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