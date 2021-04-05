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Факты / Украина / Общество
Олександра Ватаманюк |

На время локдауна Детский сад онлайн возобновил свою работу

Партнёрский материал

Образовательный Хаб города Киева напоминает, что Детский сад онлайн, который очень актуален во время локдауна, доступен для киевлян и всех желающих.

освітній хаб

Этот образовательный инновационный проект создан городскими властями во время карантинных ограничений, чтобы помочь родителям занять детей дома.

В течение всего карантина дети смогут бесплатно “посещать” занятия в садике в онлайн-режиме.

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Кроме уже знакомых занятий (сказка-йога, английский для детей, развивающие занятия), сайт дополнили мультимедийными занятиями.

Благодаря им ребенок получит очень необходимые навыки эмоционального интеллекта, самоорганизации и ранней профориентации.

Абсолютно бесплатно дети смогут окунуться в интересные истории, проявить свою эмпатию к другим людям, научатся формировать собственный характер и даже смогут поработать пожарными, полицейскими, учителями, врачами и познакомятся с другими интересными и полезными профессиями.

Источник: Образовательный Хаб

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