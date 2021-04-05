На час локдауну Дитячий садок онлайн відновив свою роботу

Освітній Хаб міста Києва нагадує, що дуже актуальний під час локдауну Дитячий садок онлайн доступний для киян і всіх охочих.

Цей освітній інноваційний проект створила міська влада під час карантинних обмежень, щоб допомогти батькам зайняти дітей вдома.

Упродовж усього карантину діти матимуть можливість безкоштовно “відвідувати” заняття в садочку в онлайн-режимі.

Крім вже знайомих занять (казка-йога, англійська для дітей, заняття для розвитку), сайт доповнили мультимедійними уроками.

Завдяки ним дитина отримає дуже необхідні навички з емоційного інтелекту, самоорганізації та ранньої профорієнтації.

Абсолютно безкоштовно діти зможуть зануритись у цікаві історії, проявити свою емпатію до інших людей, навчаться формувати власний характер і навіть попрацювати пожежниками, поліцейськими, вчителями, лікарями або обрати інші цікаві та корисні професії.

Джерело: Освітній хаб