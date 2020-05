Детский сад онлайн в тренде — реакция мировых СМИ

The New York Times, National Post, U.S. News, TheStar, Today World, PMN Entertainment, Devdiscourse, NewsDay, CyprusMail, Reuters — это только небольшая часть мировых СМИ, отреагировавших на первую неделю работы Детского сада онлайн, который стартовал в рамках виртуальной платформы эмоциональной поддержки Мониторингового центра КГГА по противодействию Covid- 19.

В общем, за первые дни Детский сад онлайн, который находится на сайте Образовательного хаба города Киева, посетило около 100 тыс. пользователей (98 293), из которых киевлян чуть больше половины — 51%, другие пользователи — со всех регионов Украины и даже из США, Германии, Италии, Польши и т. д.

Каждый день, с понедельника по пятницу, кроме выходных и праздничных дней, во время всего срока карантина маленькие детки имеют возможность заниматься интересными и полезными вещами:

10.00 — сказка-йога;

11.00 — английский язык;

12.00 — развивающее занятие (рисование, эйдетика, математика, лепка и т.д.);

12.30 — бонусное занятие, которое появилось в расписании, поскольку этот проект вызвал большой резонанс среди украинцев.

Много обращений было от родителей и воспитателей детсадов со всей Украины, которые предлагали собственные видеозанятия для малышей.

Более того, к этому проекту приобщились публичные люди, которые сами снимают видео для Детского сада онлайн, в частности: Ольга Руднева — директор Фонда Елены Пинчук; Анастасия Мазур — ведущая программы Факты телеканала ICTV; Анна Завальская — солистка группы Алиби; Михаил Присяжнюк — ведущий программы Один за всех телеканала СТБ и другие.

В социальных сетях Facebook и Instagram стартовал челлендж #вдячнібатьки — где мамы и папы выкладывают видео и фото, как их дети выполняют упражнения в Детском саду онлайн.

— Для многих семей — это первый опыт обучения онлайн своих детей, и это очень хорошо, что родители и дети восприняли это положительно. Спасибо нашим маленьким посетителям сада, которые занимаются йогой, английским, рисуют и делают аппликации. Отдельная благодарность всем неравнодушным людям, которые присоединились к проекту, помогая детям развиваться, а родителям — немного отдохнуть и разнообразить досуг детей во время карантина. Детский сад онлайн стал действительно народным социальным проектом, — сказала директор Образовательного хаба города Киева Мария Богуслав.

Подборку ярких видео, как дети занимаются в детском саду онлайн, можно посмотреть здесь.

Напомним, ранее мы писали, что Украинский центр оценивания качества образования пока не уточнил новые даты проведения ВНО в 2020 году, которое перенесли на лето из-за введения карантина.