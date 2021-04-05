Правительство должно собраться на чрезвычайное заседание из-за Covid-ситуации — Гройсман

Лидер политической партии Украинская стратегия Гройсмана Владимир Гройсман требует немедленно созвать чрезвычайное заседание правительства из-за ситуации с Covid-19.

Его необходимость политик объясняет тем, что каждый день из-за коронавируса в Украине умирает около 400 человек, а ежемесячно — около 12 тыс. Поэтому государство требует немедленного принятия и неукоснительного выполнения решений по защите людей: обеспечения лечения, поставки вакцин и проведения вакцинации всем без ограничений.

По мнению Владимира Гройсмана, решения и планы действий должны принять на заседании правительства или, в случае несостоятельности правительства, во время заседания Совета национальной безопасности и обороны.

Кроме того, политик обратил внимание на еще одну проблему. Провал программы вакцинации фактически закрывает Украину для всего цивилизованного мира. А это не только социальный аспект — невозможность путешествий, например, но и большое экономическое влияние, которое почувствует каждый — от рабочего до пенсионера.

Также он подчеркнул, что важно позаботиться о здоровье украинских военных, где так же из-за Covid-19 погибают бойцы. По мнению Владимира Гройсмана, все эти вопросы нужно обсудить на специальном заседании правительства или СНБО.

— Я требую чрезвычайного заседания правительства, чтобы были приняты необходимые решения и людям презентовали план. Не только записаться в Дії и стать в очередь на вакцинацию, а четко понимать, кто и где будет вакцинирован. Надо снять все ограничения, чтобы все украинцы, которые стоят в очередях и хотят вакцинироваться, могли это сделать. Для этого нам нужны миллионы вакцин, которые вы, правительство, должны обеспечить. Это ваш долг. Правительство должно действовать четко. А если оно не способно это делать, тогда нужно созвать СНБО. Украина едва ли не единственная страна в демократической Европе не может обеспечить защиту собственных граждан! Это недопустимо, — отметил политик.

Также Владимир Гройсман обратился ко всем политикам и призвал их действовать и принимать нужные стране решения независимо от политических предпочтений, а также призвал украинцев беречь себя.

Накануне Владимир Гройсман уже заявлял, что правительство должно обнародовать план поставок Covid-вакцин и снять ограничения для прививания. По мнению политика, такой план должен быть рассчитан на ближайшие шесть месяцев.