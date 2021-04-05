Уряд повинен зібратися на надзвичайне засідання через Covid-ситуацію – Гройсман

Лідер політичної партії Українська стратегія Гройсмана Володимир Гройсман вимагає негайно скликати надзвичайне засідання уряду через ситуацію з Covid-19.

Його необхідність політик пояснює тим, що щодня через коронавірус в Україні помирає близько 400 людей, а щомісяця – близько 12 тис. Тому держава потребує негайного ухвалення і неухильного виконання рішень щодо захисту людей: забезпечення лікування, постачання вакцин та проведення вакцинації всім без обмежень.

На думку Володимира Гройсмана, рішення і плани дій повинні ухвалити на засіданні уряду або, в разі неспроможності урядовців, під час засідання Ради національної безпеки та оборони.

Крім того, політик звернув увагу на ще одну проблему. Провал програми вакцинації фактично закриває Україну для всього цивілізованого світу. А це має не тільки соціальний аспект – неможливість подорожей, наприклад, а й великий економічний вплив, який відчує кожен – від робітника до пенсіонера.

Також він наголосив, що важливо подбати про здоров’я українських військових, де так само через Covid-19 гинуть бійці. На думку Володимира Гройсмана, всі ці питання потрібно обговорити на спеціальному засідання уряду або РНБО.

– Я вимагаю надзвичайного засідання уряду, щоб були ухвалені потрібні рішення і людям презентували план. Не тільки записатися в Дії і стати в чергу на вакцинацію, а чітко розуміти, хто і де буде вакцинований. Треба зняти всі обмеження, щоб всі українці, які стоять в чергах і хочуть вакцинуватися, могли це зробити. Для цього нам потрібні мільйони вакцин, які ви, уряд, маєте забезпечити. Це ваш обов’язок. Уряд має діяти чітко. А якщо він не здатний це робити, тоді потрібно скликати РНБО. Україна чи не єдина країна в демократичній Європі не може забезпечити захист власних громадян! Це неприпустимо, – зазначив політик.

Також Володимир Гройсман звернувся до всіх політиків і закликав їх діяти і ухвалювати потрібні країні рішення незалежно від політичних вподобань, а також закликав українців берегтися.

Напередодні Володимир Гройсман вже заявляв, що уряд має оприлюднити план постачання Covid-вакцин і зняти обмеження для щеплень. На думку політика, такий план повинен бути розрахований на найближчі шість місяців.