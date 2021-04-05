Холдинговая компания Киевгорстрой под руководством действующего президента Игоря Кушнира на сегодня является одним из самых стабильных и весомых застройщиков на рынке недвижимости столицы.

Об этом идет речь в материале Главный по стройкам. Как Киевгорстрой стал крупнейшим застройщиком главного города страны и всего столичного региона, опубликованном в журнале Новое время.

Автор материала напоминает, что именно Киевгорстрой подхватил и взял на себя обязательство достроить большинство жилых комплексов компании Укрбуд.

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В прошлом году КГС успел ввести в эксплуатацию первые из пяти домов Укрбуда — Харьковский, Новомостицкий, Гармония, Пектораль и Солнечная Ривьера.

Вместе с доверием Зеленского компания получила благосклонность горвластей и госчиновников. Киевсовет освободил объекты Укрбуда от паевого участия, а создающая проблемы застройщикам Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) хоть и со скрипом, но выдает разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.

Это позволило КГС набрать существеную значимость на столичном рынке жилой недвижимости и вырваться на первое место в рейтинге крупнейших девелоперов региона, который составили НВ и риэлторский сервис Лун.

Присутствие муниципального капитала в балансе КГС не только склонило Зеленского передать компании стройки Укрбуда, но и помогло ей завоевать расположение покупателей квартир. Те, расстроенные регулярными банкротствами строительных бизнесов, все больше доверяют КГС, чьи финансовые обязательства де факто гарантированы киевскими властями, — говорится в тексте.

Проекты УкрбудДевелопмент существенно расширили портфель КГС. Холдинг принял на баланс 18 таких объектов. Остался еще один – Солар Сити на ул. Святошинской. Процесс затягивается, поскольку по этой стройке идет процедура санации, к вопросу привлечен суд.

— Мы ждем окончания всех процедур, чтобы Киевгорстрой мог на законных основаниях принять этот комплекс. Он будет финальным, — отмечает в комментарии Игорь Кушнир. В целом, заложниками ситуации с Укрбудом стали более 13 тыс. человек.

Автор текста отмечает, что в руках у КГС – мощный инструмент: инвесторы строительства, которые полностью поддерживают инициативы компании.

— Мы понимаем, что квартиры будут достроены, и постоянно находимся в диалоге с застройщиком, — рассказал НВ на условиях анонимности один из них.

Это понимает и город, который все же идет на уступки своей компании. Например, на заседании Киевсовета в июле прошлого года депутаты освободили все стройки Укрбуда от уплаты паевого взноса. Поступить так депутатов призывал лично мэр Виталий Кличко.

— Давайте серьезно относиться к вопросу поддержки вкладчиков Укрбуда. Это важно, потому что тысячи людей ждут свое жилье, в строительство которого уже вложили средства, — заметил градоначальник.

Компания проводит переговоры с Минфином о выделении госгарантий на 2 млрд грн для достройки объектов Укрбуда.

— Уже подготовлен проект постановления Кабмина, обозначен банк, выдающий кредит, существенные условия договора, — говорит он. — Можно уже сказать, что мы на финишной прямой в вопросе получения необходимых денег под гарантии государства, — цитирует издание Игоря Кушнира.

Помимо укрбудовских, компания развивает и собственные проекты. В этом году холдинг рассчитывает ввести в эксплуатацию едва ли не рекордное количество жилья – примерно 680 тыс. кв м, плюс около 200 тыс. на бывших объектах Укрбуда.

Все это, как отмечают эксперты, возможно именно благодаря личным качествам и контролю со стороны президента Игоря Кушнира.