Холдингова компанія Київміськбуд під керівництвом чинного президента Ігоря Кушніра на сьогодні є одним з найстабільніших і вагомих забудовників на ринку нерухомості столиці.

Про це йдеться в матеріалі Головний із будівництва. Як Київміськбуд став найбільшим забудовником столиці країни і всього столичного регіону, опублікованому в журналі Новий час.

Автор матеріалу нагадує, що саме Київміськбуд підхопив і взяв на себе зобов’язання добудувати більшість житлових комплексів компанії Укрбуд.

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У минулому році КМБ встиг ввести в експлуатацію перші з п’яти будинків Укрбуду – Харківський, Новомостицький, Гармонія, Пектораль і Сонячна Рив’єра.

Разом з довірою Зеленського компанія отримала прихильність міськвлади і держчиновників. Київрада звільнила об’єкти Укрбуду від пайової частки, а Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ), що створює проблеми забудовникам, хоч і зі скрипом, але видає дозволи на введення об’єктів в експлуатацію.

Це дозволило КМБ набрати істотну вагомість на столичному ринку житлової нерухомості й вирватися на перше місце в рейтингу найбільших девелоперів регіону, який склали НЧ і ріелторський сервіс Лун.

Присутність муніципального капіталу в балансі КМБ не тільки переконала Зеленського передати компанії будівництва Укрбуду, а й допомогла їй завоювати прихильність покупців квартир. Ті, засмучені регулярними банкрутствами будівельних бізнесів, все більше довіряють КМБ, чиї фінансові зобов’язання де факто гарантовані київською владою, – йдеться в тексті.

Проекти УкрбудДевелопмент істотно розширили портфель КМБ. Холдинг прийняв на баланс 18 таких об’єктів. Залишився ще один – Солар Сіті на вул. Святошинській. Процес затягується, оскільки за цією будовою триває процедура санації, до питання притягнутий суд.

– Ми чекаємо закінчення всіх процедур, щоб Київміськбуд міг на законних підставах прийняти цей комплекс. Він буде фінальним, – зазначає в коментарі Ігор Кушнір. В цілому, заручниками ситуації з Укрбуд стало понад 13 тис. чоловік.

Автор тексту зазначає, що в руках у КМБ – потужний інструмент: інвестори будівництва, які повністю підтримують ініціативи компанії.

– Ми розуміємо, що квартири будуть добудовані, й постійно перебуваємо в діалозі з забудовником, – розповів НЧ на умовах анонімності один з них.

Це розуміє і місто, яке все ж іде на поступки своїй компанії. Наприклад, на засіданні Київради в липні минулого року депутати звільнили всі будівництва Укрбуду від сплати пайового внеску. Вчинити так депутатів закликав особисто мер Віталій Кличко.

– Давайте серйозно ставитися до питання підтримки вкладників Укрбуду. Це важливо, тому що тисячі людей чекають своє житло, в будівництво якого вже вклали кошти, – зауважив очільник міста.

Компанія проводить переговори з Мінфіном про виділення держгарантій на 2 млрд грн для добудови об’єктів Укрбуду.

– Уже підготовлено проект постанови Кабміну, позначено банк, який видає кредит, істотні умови договору, – каже він. – Можна вже сказати, що ми на фінішній прямій у питанні отримання необхідних грошей під гарантії держави, – цитує видання Ігоря Кушніра.

Крім укрбудівскіх, компанія розвиває і власні проекти. Цього року холдинг розраховує ввести в експлуатацію чи не рекордну кількість житла – приблизно 680 тис. кв м, плюс близько 200 тис. на колишніх об’єктах Укрбуду.

Все це, як відзначають експерти, можливо саме завдяки особистим якостям і контролю з боку президента Ігоря Кушніра.