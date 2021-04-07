6 апреля представители российско-оккупационных войск передали тело погибшего украинского военного из десятой горно-штурмовой бригады. Процедура состоялась на контрольном пункте въезда-выезда Марьинка.

Украинский защитник исчез 3 апреля, при себе оружия не имел.

На месте исчезновения военнослужащего никаких боевых столкновений зафиксировано не было.

Поиски украинца начались немедленно, об этом факте сообщили все службы.

Среди возможных версий исчезновения – потеря ориентировки и похищение.

Об обстоятельствах исчезновения и гибели военнослужащего сообщат после установления всех обстоятельств происшествия.

Имя военнослужащего объявят после уведомления родных.

Наращивание сил РФ на Донбассе

По состоянию на 6 апреля Россия продолжает наращивать боевые возможности оккупационных войск на территории Донецкой и Луганской областей. Кадровых бойцов стягивают к украинской границе, чтобы при необходимости быстро перебросить силы боевиков.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, боевые подразделения Южного военного округа Вооруженных сил РФ доукомплектовывают за счет военных из состава Западного, Центрального и Восточного военных округов, прибывающих в командировку на неопределенный срок.

Подробнее о наращивании сил РФ на Донбассе читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Десятая горно-штурмовая бригада