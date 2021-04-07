6 квітня представники російсько-окупаційних військ передали тіло загиблого українського військового із десятої гірсько-штурмової бригади. Процедура відбулась на контрольному пункті в’їзду-виїзду Мар’їнка.

Український захисник зник 3 квітня, при собі зброї не мав.

У місці зникнення військовослужбовця жодних бойових зіткнень зафіксовано не було.

Пошуки військовослужбовця почалися негайно, про цей факт повідомили всі служби.

Серед можливих версій – втрата орієнтування та викрадення.

Про обставини зникнення та загибелі військовослужбовця повідомлять після встановлення всіх обставин події.

Ім’я військовослужбовця оголосять після сповіщення рідних.

Нарощування сил РФ на Донбасі

Станом на 6 квітня Росія продовжує нарощувати бойові можливості окупаційних військ на території Донецької та Луганської областей. Кадрових бійців стягують до українського кордону, щоб за необхідності швидко перекинути сили бойовиків.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, бойові підрозділи Південного військового округу Збройних сил РФ доукомплектовують за рахунок військових зі складу Західного, Центрального та Східного військових округів, які прибувають у відрядження на невизначений термін.

Детальніше про нарощування сил РФ на Донбасі читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Десята гірсько-штурмова бригада