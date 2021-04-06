PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Это предел: в больницах Украины не могут выделять новые койки для Covid-больных

В Украине нет возможности увеличивать количество коек с кислородом для пациентов с коронавирусом.

лікарня коронавірус

Об этом во время брифинга 6 апреля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— В медучреждениях находится более 47 тыс. больных. Мы максимально увеличили количество коек с кислородом – до 67 тыс. Это предел — увеличивать дальше некуда, ведь другие болезни не делали каникулы, — отметил Максим Степанов.

В то же время количество новых больных в Украине продолжает расти.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 6 апреля в Украине снова фиксировалось увеличение суточного прироста больных коронавирусом.

Читайте
Где в Украине самая сложная ситуация с Covid-19 – Степанов назвал регионы

За сутки подтвердили более 13 тыс. новых случаев болезни, что больше, чем вчера.

Подробную статистику коронавируса в Украине смотрите в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка