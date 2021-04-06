В Украине нет возможности увеличивать количество коек с кислородом для пациентов с коронавирусом.

Об этом во время брифинга 6 апреля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— В медучреждениях находится более 47 тыс. больных. Мы максимально увеличили количество коек с кислородом – до 67 тыс. Это предел — увеличивать дальше некуда, ведь другие болезни не делали каникулы, — отметил Максим Степанов.

В то же время количество новых больных в Украине продолжает расти.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 6 апреля в Украине снова фиксировалось увеличение суточного прироста больных коронавирусом.

За сутки подтвердили более 13 тыс. новых случаев болезни, что больше, чем вчера.

Подробную статистику коронавируса в Украине смотрите в материалах на сайте Факты ICTV.