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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Где в Украине самая сложная ситуация с Covid-19 – Степанов назвал регионы

По состоянию на 6 апреля в Киеве и еще трех регионах фиксируется самая сложная ситуация с коронавирусом.

реанцімація, лікарня

Об этом во время брифинга 6 апреля сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов.

— Наиболее напряженная ситуация с коронавирусом в Киеве, Хмельницкой, Николаевской и Житомирской областях. Это те регионы, где наибольшая заполняемость коек с кислородом, — отметил Максим Степанов.

Сейчас эти регионы определили в красный уровень эпидопасности.

— Все они находятся в красной зоне, поскольку эпидситуация там сложная, на грани критичности, — добавил министр.

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Карантин в Украине

С конца февраля в Украине действует адаптивный карантин.

Он предусматривает усиление мер в тех регионах, где ухудшается эпидситуация.

Подробнее о карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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