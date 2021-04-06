В Україні немає можливості збільшувати кількість ліжок з киснем для пацієнтів з коронавірусом.
Про це під час брифінгу 6 квітня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
– У медустановах перебуває понад 47 тис. хворих. Ми максимально збільшили кількість ліжок з киснем – до 67 тис. Це межа – збільшувати далі нікуди, адже інші хвороби не робили канікул, – зазначив Максим Степанов.
Водночас кількість нових хворих в Україні продовжує зростати.
Коронавірус в Україні
Станом на 6 квітня в Україні знову фіксувалося збільшення добового приросту хворих на коронавірус.
За добу підтвердили понад 13 тис. нових випадків хвороби, що більше, ніж вчора.
Детальну статистику коронавірусу в Україні дивіться у матеріалах на сайті Факти ICTV.