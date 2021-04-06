Церкви призвали не политизировать мемориализацию Бабьего Яра

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций выразил свою позицию относительно памяти жертв нацизма и коммунизма в Бабьем Яру в Киеве.
Церкви призвали базироваться на общечеловеческих принципах, избегая политизации и идеологизации.
— Планы и действия, направленные на мемориализацию и достойное оказание почестей памяти жертв Бабьего Яра не могут быть использованы в узкополитической борьбе или ради временной политической или геополитической конъюнктуры. Также мемориализация места трагедии не может служить для удовлетворения чьих-то личных амбиций, — говорится в заявлении, которое подписали члены ВСЦиРО.
Ранее с подобным обращением выступили лидеры еврейских общин.
— Серьезное беспокойство вызывает навешивание политических ярлыков на мемориал и попытки использования темы памяти жертв Бабьего Яра в политической борьбе, — говорилось в обращении еврейских организаций по поддержке Мемориального Центра Холокоста Бабий Яр.
Обоим заявлениям предшествовало сообщение прес-службы Петра Порошенко, в котором пятый президент Украины, лидер партии Европейская солидарность выступил категорически против любых проектов, которые якобы продвигают люди, приближенные к Путину.
Заявление ВСЦиРО подписали (в алфавитном порядке):
- Антонюк Валерий Степанович, Председатель Всеукраинского Союза Церквей Евангельских Христиан-Баптистов
- Блаженнейший Епифаний (Думенко), Предстоятель Православной Церкви Украины, Митрополит Киевский и всея Украины
- Блаженнейший Святослав Шевчук, председатель в ВСЦиРО, Отец и Глава Украинской Греко-Католической Церкви, Верховный Архиепископ Киево-Галицкий
- Виталий Кривицкий, епископ Киево-Житомирский Римско-Католической Церкви в Украине
- Горпинчук Вячеслав Владимирович, епископ Украинской Лютеранской Церкви
- Комендант Григорий Иванович, Президент Украинского Библейского Общества
- Маркос (Оганесян), Епископ Украинской епархии Армянской Апостольской Церкви
- Паночко Михаил Степанович, Старший епископ Украинской Церкви Христиан Веры Евангельской
Источник: ВСЦиРО