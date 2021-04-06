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Факти / Україна / Суспільство
Олександра Ватаманюк |

Церкви закликали не політизувати меморіалізацію Бабиного Яру

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій висловила свою позицію щодо належного вшанування жертв нацизму та комунізму в Бабином Яру в Києві.

бабин яр

Церкви закликали базуватися на загальнолюдських принципах, уникаючи політизації та ідеологізації. 

 – Плани і дії, спрямовані на меморіалізацію і гідне вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру не можуть бути використані у вузькополітичній боротьбі або заради тимчасової політичної чи геополітичної кон’юнктури. Також меморіалізація місця трагедії не може служити для задоволення чиїхось особистих амбіцій, – йдеться у заяві, яку підписали члени ВРЦіРО.

Раніше з подібним зверненням виступили лідери єврейських громад.

 – Серйозне занепокоєння викликає навішування політичних ярликів на меморіал та спроби використання теми вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру в політичній боротьбі, – йшлось у зверненні єврейських організацій щодо підтримки Меморіального Центру Голокосту Бабин Яр.

Обом заявам передувало повідомлення прес-служби Петра Порошенка, в якому п’ятий президент України, лідер партії Європейська солідарність виступив категорично проти будь-яких проектів, які начебто просувають люди, наближені до Путіна.

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Заяву ВРЦіРО підписали (в алфавітному порядку):

  • Антонюк Валерій Степанович, Голова Всеукраїнського Союзу Церков Євангельських Християн-Баптистів
  • Блаженніший Епіфаній (Думенко), Предстоятель Православної Церкви України, Митрополит Київський і всієї України
  • Блаженніший Святослав Шевчук, Головуючий у ВРЦіРО, Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви, Верховний Архиєпископ Києво-Галицький
  • Віталій Кривицький, Єпископ Київсько-Житомирський Римсько-Католицької Церкви в Україні
  • Горпинчук В’ячеслав Володимирович, Єпископ Української Лютеранської Церкви
  • Комендант Григорій Іванович, Президент Українського Біблійного Товариства
  • Маркос (Оганесян), Єпископ Української єпархії Вірменської Апостольської Церкви
  • Паночко Михайло Степанович, Старший єпископ Української Церкви Християн Віри Євангельської

Джерело: ВРЦіРО

Фото: Depositphotos

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