Церкви закликали не політизувати меморіалізацію Бабиного Яру

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій висловила свою позицію щодо належного вшанування жертв нацизму та комунізму в Бабином Яру в Києві.
Церкви закликали базуватися на загальнолюдських принципах, уникаючи політизації та ідеологізації.
– Плани і дії, спрямовані на меморіалізацію і гідне вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру не можуть бути використані у вузькополітичній боротьбі або заради тимчасової політичної чи геополітичної кон’юнктури. Також меморіалізація місця трагедії не може служити для задоволення чиїхось особистих амбіцій, – йдеться у заяві, яку підписали члени ВРЦіРО.
Раніше з подібним зверненням виступили лідери єврейських громад.
– Серйозне занепокоєння викликає навішування політичних ярликів на меморіал та спроби використання теми вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру в політичній боротьбі, – йшлось у зверненні єврейських організацій щодо підтримки Меморіального Центру Голокосту Бабин Яр.
Обом заявам передувало повідомлення прес-служби Петра Порошенка, в якому п’ятий президент України, лідер партії Європейська солідарність виступив категорично проти будь-яких проектів, які начебто просувають люди, наближені до Путіна.
Заяву ВРЦіРО підписали (в алфавітному порядку):
- Антонюк Валерій Степанович, Голова Всеукраїнського Союзу Церков Євангельських Християн-Баптистів
- Блаженніший Епіфаній (Думенко), Предстоятель Православної Церкви України, Митрополит Київський і всієї України
- Блаженніший Святослав Шевчук, Головуючий у ВРЦіРО, Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви, Верховний Архиєпископ Києво-Галицький
- Віталій Кривицький, Єпископ Київсько-Житомирський Римсько-Католицької Церкви в Україні
- Горпинчук В’ячеслав Володимирович, Єпископ Української Лютеранської Церкви
- Комендант Григорій Іванович, Президент Українського Біблійного Товариства
- Маркос (Оганесян), Єпископ Української єпархії Вірменської Апостольської Церкви
- Паночко Михайло Степанович, Старший єпископ Української Церкви Християн Віри Євангельської
Джерело: ВРЦіРО