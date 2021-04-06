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Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

Украина договорилась с Pfizer о поставках 10 млн доз вакцины от Covid-19

Американская корпорация Pfizer предоставит Украине 10 млн доз вакцины против коронавируса.

вакцина проти коронавірусу Pfizer і BionTECH

Об этом по результатам подписанного договора сообщил Владимир Зеленский.

В своем Twitter президент поблагодарил генерального директора Pfizer за сотрудничество.

— Я глубоко благодарен Альберту Борла, что после нашего разговора он сдержал свое слово и сделал все, чтобы помочь гражданам Украины в это трудное время пандемии.

По предварительной информации, все 10 млн доз американской вакцины Украина получит в течение 2021 года.

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В Офисе президента подчеркнули, что сотрудничество Украины с американскими фармацевтическими компаниями будет продолжаться и расширяться.

Телефонный разговор между Владимиром Зеленским и главным исполнительным директором фармацевтической компании Pfizer Альбертом Борла состоялась 8 февраля.

Тогда глава правления Pfizer пообещал сделать все возможное, чтобы Украина получила первые партии вакцины по контракту как можно быстрее.

Вакцинация в Украине — прогноз Минздрава

Вакцинация против коронавируса в Украине продолжается уже больше месяца.

По состоянию на вторник, 6 апреля, Covid-прививки сделали уже 304 680 украинцев, двое из них получили две дозы.

Во время последнего утреннего брифинга министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о планах Минздрава по вакцинации до конца 2021 года.

Согласно им, в Украине успеют вакцинировать большинство взрослого населения, что составляет 70% граждан Украины.

Кроме готовности медицинской системы к таким нагрузкам, важным фактором являются договоренности о поставке вакцин.

Источник: Офис президента

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