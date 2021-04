Украина договорилась с Pfizer о поставках 10 млн доз вакцины от Covid-19

Американская корпорация Pfizer предоставит Украине 10 млн доз вакцины против коронавируса.

Об этом по результатам подписанного договора сообщил Владимир Зеленский.

В своем Twitter президент поблагодарил генерального директора Pfizer за сотрудничество.

По предварительной информации, все 10 млн доз американской вакцины Украина получит в течение 2021 года.

В Офисе президента подчеркнули, что сотрудничество Украины с американскими фармацевтическими компаниями будет продолжаться и расширяться.

Телефонный разговор между Владимиром Зеленским и главным исполнительным директором фармацевтической компании Pfizer Альбертом Борла состоялась 8 февраля.

Тогда глава правления Pfizer пообещал сделать все возможное, чтобы Украина получила первые партии вакцины по контракту как можно быстрее.

Ukraine has signed an important contract with @Pfizer for the supply of 10 million doses of vaccine. I am deeply grateful to @AlbertBourla that after our conversation he kept his word and did everything to help the citizens of ???????? in this difficult time of the pandemic

