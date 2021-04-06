Україна домовилася з Pfizer про постачання 10 млн доз вакцини від Covid-19

Американська корпорація Pfizer надасть Україні 10 млн доз вакцини проти коронавірусу.

Про це за результатами підписаного договору повідомив Володимир Зеленський.

У своєму Twitter президент подякував генеральному директору Pfizer за співпрацю.

– Я глибоко вдячний Альберту Борла, що після нашої розмови він дотримав свого слова і зробив все, щоб допомогти громадянам України у цей важкий час пандемії.

За попередньою інформацією, усі 10 млн доз американської вакцини Україна отримає впродовж 2021 року.

В Офісі президента підкреслили, що співпраця України з американськими фармацевтичними компаніями буде продовжуватися й розширюватися.

Телефонна розмова між Володимиром Зеленським та головним виконавчим директором фармацевтичної корпорації Pfizer Альбертом Бурлою відбулася 8 лютого.

Тоді голова правління Pfizer пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна отримала перші партії вакцини за контрактом якнайшвидше.

Ukraine has signed an important contract with @Pfizer for the supply of 10 million doses of vaccine. I am deeply grateful to @AlbertBourla that after our conversation he kept his word and did everything to help the citizens of ???????? in this difficult time of the pandemic — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 6, 2021

Вакцинація в Україні – прогноз МОЗ

Вакцинація проти коронавірусу в Україні триває вже більше місяця.

Станом на вівторок, 6 квітня, Covid-щеплення зробили вже 304 680 українців, двоє з них отримали дві дози.

Під час останнього ранкового брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів про плани МОЗ щодо вакцинації до кінця 2021 року.

Згідно з ними, в Україні встигнуть вакцинувати переважну більшість дорослого населення, що становить 70% громадян України.

Окрім готовності медичної системи до таких навантажень, важливим фактором є домовленості щодо постачання вакцин.