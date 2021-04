Україна домовилася з Pfizer про постачання 10 млн доз вакцини від Covid-19

Американська корпорація Pfizer надасть Україні 10 млн доз вакцини проти коронавірусу.

Про це за результатами підписаного договору повідомив Володимир Зеленський.

У своєму Twitter президент подякував генеральному директору Pfizer за співпрацю.

За попередньою інформацією, усі 10 млн доз американської вакцини Україна отримає впродовж 2021 року.

В Офісі президента підкреслили, що співпраця України з американськими фармацевтичними компаніями буде продовжуватися й розширюватися.

Телефонна розмова між Володимиром Зеленським та головним виконавчим директором фармацевтичної корпорації Pfizer Альбертом Бурлою відбулася 8 лютого.

Тоді голова правління Pfizer пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна отримала перші партії вакцини за контрактом якнайшвидше.

Ukraine has signed an important contract with @Pfizer for the supply of 10 million doses of vaccine. I am deeply grateful to @AlbertBourla that after our conversation he kept his word and did everything to help the citizens of ???????? in this difficult time of the pandemic

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 6, 2021