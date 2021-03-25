PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

Серия мощных атак: разведчики ВСУ уничтожили позиции врага, технику и нескольких сепаратистов

Украинские военные обнародовали впечатляющее видео с передовой ООС на Донбассе.

Серия мощных атак: разведчики ВСУ уничтожили позиции врага, технику и нескольких сепаратистов

В ролике представлены моменты уничтожения укрепрайонов российских наемников, их военной техники, а также ликвидации самих сепаратистов.

Видеоотчет с передовой представила разведывательная группа К-2 54-й ОМБР имени Ивана Мазепы ВСУ.

Отмечается, что огонь был открыт из незапрещенного Минскими договоренностями оружия.

— Разведчики некоторое время вели наблюдение за этой позицией различными способами, и в один из дней был нанесен огневой удар с запрещенной вида вооружения, — говорится в описании видео.

Работу украинских разведчиков с восторгом оценили в комментариях под видео.

— С возвращением! Бальзам на душу, почаще бы так! Очень славно, Бог вам в помощь, — говорится в комментариях.

Без исключения все пользователи похвалили и поблагодарили военных. Некоторые высказал предположение, что видео было снято еще 2020 года.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка