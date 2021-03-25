Украинские военные обнародовали впечатляющее видео с передовой ООС на Донбассе.

В ролике представлены моменты уничтожения укрепрайонов российских наемников, их военной техники, а также ликвидации самих сепаратистов.

Видеоотчет с передовой представила разведывательная группа К-2 54-й ОМБР имени Ивана Мазепы ВСУ.

Отмечается, что огонь был открыт из незапрещенного Минскими договоренностями оружия.

— Разведчики некоторое время вели наблюдение за этой позицией различными способами, и в один из дней был нанесен огневой удар с запрещенной вида вооружения, — говорится в описании видео.

Работу украинских разведчиков с восторгом оценили в комментариях под видео.

— С возвращением! Бальзам на душу, почаще бы так! Очень славно, Бог вам в помощь, — говорится в комментариях.

Без исключения все пользователи похвалили и поблагодарили военных. Некоторые высказал предположение, что видео было снято еще 2020 года.