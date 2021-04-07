Пост і бліндаж злетіли в повітря: відео знищення вогневої точки бойовиків

У зоні проведення ООС розвідники ЗСУ знищили одну з позицій бойовиків.

Відповідне відео операції опублікували в YouTube військові підрозділи К-2 54 ОМБр.

– Як ми й обіцяли, розвідувальна група К-2 показує вам ще одне знищення спостережного поста та бліндажа російських найманців. І знову, десь на теренах Донецької області була вогнева точка “бригади Восток”, – йдеться в описі під відео.

Бойовики там постійно вели обстріли українських позицій з різного озброєння.

Тому розвідники провели операцію, і коли бойовики вкотре почали обстрілювати наші позиції, отримали удар у відповідь із незабороненої зброї.

В результаті операції було знищено бліндаж та спостережний пост російських найманців.

Війна на Донбасі

25 березня українські військові оприлюднили вражаюче відео з передової ООС на Донбасі.

У ролику представлено моменти знищення укріпрайонів російських найманців, їхньої військової техніки, а також ліквідації самих сепаратистів.