Пост і бліндаж злетіли в повітря: відео знищення вогневої точки бойовиків

У зоні проведення ООС розвідники ЗСУ знищили одну з позицій бойовиків.
Відповідне відео операції опублікували в YouTube військові підрозділи К-2 54 ОМБр.
– Як ми й обіцяли, розвідувальна група К-2 показує вам ще одне знищення спостережного поста та бліндажа російських найманців. І знову, десь на теренах Донецької області була вогнева точка “бригади Восток”, – йдеться в описі під відео.
Бойовики там постійно вели обстріли українських позицій з різного озброєння.
Тому розвідники провели операцію, і коли бойовики вкотре почали обстрілювати наші позиції, отримали удар у відповідь із незабороненої зброї.
В результаті операції було знищено бліндаж та спостережний пост російських найманців.
Війна на Донбасі
25 березня українські військові оприлюднили вражаюче відео з передової ООС на Донбасі.
У ролику представлено моменти знищення укріпрайонів російських найманців, їхньої військової техніки, а також ліквідації самих сепаратистів.