Детский сад в Подгородном Днепропетровской области должен стать примером при строительстве учреждений для детей дошкольного возраста по всей Украине, в том числе в рамках программы президента Большая стройка.

Министр общин и территорий Украины Алексей Чернышов считает, что проект современного детского сада, построенного “с нуля” в Днепропетровской области, должен быть стандартизирован и распространен в других областях, сообщает ДнепроОГА.

— Этот проект заслуживает того, чтобы его использовали в качестве стандартного в других областях, — подчеркнул Алексей Чернышов.

Он добавил, что стандартизированное строительство детских садов позволит экономить время и бюджетные средства.

— Много времени тратится на экспертизу, разработку проектной документации. Строя стандартизированные объекты, сможем лучше контролировать финансовый аспект, сроки и технологию, — сказал министр.

Детсад в Подгородном был построен в 2018 году. Здание было спроектировано в форме пчелиных сот.

Садик яркий и комфортный. Есть внутренний двор с подогревом. На крыше установлены солнечные панели.

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После того, как такой садик появился в Подгородном, по этому же проекту были построены еще два дошкольных учреждения в Днепропетровской области — в Илларионово и Каменском.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы Большая стройка Кирилл Тимошенко рассказал, что планы программы на 2021 год предусматривают продолжение развития социальной инфраструктуры: школ — 95, садиков — 70, стадионов — 80, бассейнов — 29, приемных отделений — 177 объектов.