Дитсадок у Підгородному Дніпропетровської області має стати прикладом для будівництва закладів для дітей дошкільного віку по всій Україні, зокрема у рамках програми президента Велике будівництво.

Міністр громад та територій України Олексій Чернишов вважає, що проект сучасного дитсадка, побудованого “з нуля” на Дніпропетровщині, має бути стандартизованим та поширеним в інших областях, повідомляє ДніпроОДА.

– Цей проект заслуговує на те, щоб використовувати його як стандартний в інших областях, – наголосив Олексій Чернишов.

Він додав, що стандартизоване будівництво дитячих садочків дасть змогу економити час та бюджетні кошти.

– Багато часу втрачається на експертизу, розробку проектної документації. Будуючи стандартизовані об’єкти, зможемо краще контролювати фінансовий аспект, терміни та технологію, – сказав міністр.

Дитсадок у Підгородному було побудовано у 2018 році. Будівля спроектована у формі бджолиних стільників.

Садочок яскравий та комфортний. Є внутрішнє подвір’я з підігрівом. На даху встановлено сонячні панелі.

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Після того, як такий садочок з’явився у Підгородному, за цим самим проектом було збудовано ще два дошкільних заклади на Дніпропетровщині – в Іларіоновому та Кам’янському.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента, координатор програми Велике будівництво Кирило Тимошенко раніше розповів, що плани програми на 2021 рік передбачають продовження розбудови соціальної інфраструктури: шкіл – 95, садочків – 70, стадіонів – 80, басейнів – 29, приймальних відділень – 177 об’єктів.