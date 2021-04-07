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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Валентина Летяк |

Стоимость пасхальной корзины 2021: как выросли цены за год

Год пандемии сказался на ценах. Чтобы собрать традиционные продукты для освящения пасхальной корзины в 2021 году, украинцам придется потратить почти на 300 грн больше, чем в прошлом.

великодній кошик 2021

Факты ICTV проанализировали средние цены на продукты в торговых сетях по состоянию на начало апреля и выяснили, что пасхальная корзина 2021 обойдется украинцам примерно в 770 грн.

Пасхальная корзина 2021 с ценами на продукты:

  • Домашняя пасха (1 кг) — 130 грн
  • Яйца — 19,8 грн за 5 штук (за десяток — 39,7 грн)
  • Колбаса копченая — 152 грн за 500 г (1 кг — 304 грн)
  • Буженина — 140 грн за 500 г (1 кг — 280 грн)
  • Сало — 26,4 грн за 200 г (1 кг — 132 грн)
  • Сыр твердый — 134 грн за 500 г (1 кг — 268 грн)
  • Огурцы — 17,6 грн за 250 г (1 кг — 70,5 грн)
  • Бутылка кагора 750 мл — 134 грн
  • Хрен 250 г — 14 грн
  • Соль 200 г — 2 грн
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Если сравнивать стоимость продуктов этого и прошлого года, то пасхальная корзина подорожала на 297 грн, или 62,7%.

В 2020 году, по нашим подсчетам, пасхальная корзина стоила 473 грн. Если сравнить, то больше всего выросли цены на яйца — практически в два раза. Заметно также подорожание мясных продуктов, без которых невозможно представить пасхальный стол.

Фото: Dreamstime

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