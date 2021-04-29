PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Валентина Летяк |

Великдень 2021: скільки коштуватиме святковий кошик

Великодній кошик 2021

Великдень у 2021 році випадає на 2 травня. Однак через пандемію коронавірусу та карантин українцям вже другий рік поспіль доводиться відмовлятися від пишних застіль. Та все ж попереду будуть вихідні і, звичайно, додаткові витрат на продукти.

У 2021 році ціни на продукти почали стрімко зростати. Подорожчало практично все. Зокрема, соняшникова олія, овочі, м’ясо та крупи.

Щоб зібрати традиційні продукти для освячення великоднього кошика у цьому році, українцям доведеться витратити майже на 300 грн більше, ніж в минулому.

Факти ICTV проаналізували середні ціни на продукти в торговельних мережах і з’ясували, що великодній кошик 2021 обійдеться українцям приблизно у 770 грн.

Великодній кошик 2021 із цінами на продукти:

  • Домашня паска (1 кг) – 130 грн
  • Яйця – 19,8 грн за 5 штук (за десяток – 39,7 грн)
  • Ковбаса копчена – 152 грн за 500 г (1 кг – 304 грн)
  • Буженина – 140 грн за 500 г (1 кг – 280 грн)
  • Сало – 26,4 грн за 200 г (1 кг – 132 грн)
  • Сир твердий – 134 грн за 500 г (1 кг – 268 грн)
  • Огірки – 17,6 грн за 250 г (1 кг – 70,5 грн)
  • Пляшка Кагору 750 мл – 134 грн
  • Хрін 250 г – 14 грн
  • Сіль 200 г – 2 грн

Великдень 2021: скільки коштує святковий кошик

Читайте
Великдень 2021: що не можна святити в церкві

Якщо порівнювати вартість продуктів цього і минулого року, то великодній кошик  здорожчав на 297 грн, або 62,7%.

У 2020 році, за нашими підрахунками, великодній кошик коштував 473 грн. Якщо порівняти, то найбільше зросли ціни на яйця – фактично вдвічі. Помітне також здорожчання м’ясних продуктів, без яких неможливо уявити великодній стіл.

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка