Великдень у 2021 році випадає на 2 травня. Однак через пандемію коронавірусу та карантин українцям вже другий рік поспіль доводиться відмовлятися від пишних застіль. Та все ж попереду будуть вихідні і, звичайно, додаткові витрат на продукти.

У 2021 році ціни на продукти почали стрімко зростати. Подорожчало практично все. Зокрема, соняшникова олія, овочі, м’ясо та крупи.

Щоб зібрати традиційні продукти для освячення великоднього кошика у цьому році, українцям доведеться витратити майже на 300 грн більше, ніж в минулому.

Факти ICTV проаналізували середні ціни на продукти в торговельних мережах і з’ясували, що великодній кошик 2021 обійдеться українцям приблизно у 770 грн.

Великодній кошик 2021 із цінами на продукти:

Домашня паска (1 кг) – 130 грн

Яйця – 19,8 грн за 5 штук (за десяток – 39,7 грн)

Ковбаса копчена – 152 грн за 500 г (1 кг – 304 грн)

Буженина – 140 грн за 500 г (1 кг – 280 грн)

Сало – 26,4 грн за 200 г (1 кг – 132 грн)

Сир твердий – 134 грн за 500 г (1 кг – 268 грн)

Огірки – 17,6 грн за 250 г (1 кг – 70,5 грн)

Пляшка Кагору 750 мл – 134 грн

Хрін 250 г – 14 грн

Сіль 200 г – 2 грн

Якщо порівнювати вартість продуктів цього і минулого року, то великодній кошик здорожчав на 297 грн, або 62,7%.

У 2020 році, за нашими підрахунками, великодній кошик коштував 473 грн. Якщо порівняти, то найбільше зросли ціни на яйця – фактично вдвічі. Помітне також здорожчання м’ясних продуктів, без яких неможливо уявити великодній стіл.