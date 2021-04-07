Защита должников от коллекторов: Зеленский подписал закон

В Украине создадут публичный реестр коллекторских компаний. Президент Владимир Зеленский 7 апреля подписал закон №4241, который предусматривает защиту заемщиков от коллекторов.

Об этом сообщила в соцсети автор закона — народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк, а затем подтвердил и министр Кабмина Олег Немчинов.

В то же время на сайте Офиса президента еще нет указа и соответствующей информации на портале Верховной Рады.

— Согласно принятому документу, в Украине создадут общественный Реестр коллекторских компаний. Его будет вести Нацбанк. Все коллекторские компании, которые есть в стране, будут обязаны зарегистрироваться в этом реестре, — написала нардеп.

Кроме того, по ее словам, НБУ будет следить за тем, как коллекторы обращаются с должниками.

Более того, если граждан не будет устраивать отношение коллекторов, они смогут пожаловаться в Нацбанк.

19 марта Верховная Рада 274 голосами во втором чтении приняла законопроект №4241, который предусматривает защиту заемщиков от коллекторов.

Это так называемый кодекс поведения для коллекторов, запрещающий им угрожать должникам, шантажировать, звонить ночью или скрывать номер.

Кроме того, коллектор должен называть свое имя, название компании, причину звонка и размер долга.