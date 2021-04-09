Ивано-Франковская область перейдет в желтую зону карантина в пятницу. Сейчас регион находится в красной зоне.

Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в эфире одного из украинских телеканалов.

Также он рассказал, что вскоре красную зону должна покинуть Закарпатская область.

— Ивано-Франковскую область, скорее всего, завтра выведут из красного уровня эпидопасности. Они достигли показателей, позволяющих перевести область в желтый уровень. Закарпатская область также выйдет из красного уровня через день или два.

Ляшко добавил, что стабилизация ситуации в Западной Украине свидетельствует о том, что в среднем рост заболеваемости и выход к показателям желтого уровня занимает три-четыре недели.

Он подчеркнул, что вводить локдаун во всей стране не планируется, ведь адаптивный карантин способствует стабилизации ситуации с Covid-19.

Адаптивный карантин

По состоянию на 8 апреля 2021 года в десяти областях Украины и Киеве установлен красный уровень эпидемической опасности.

В красную зону карантина вошли Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

Так, за последние сутки ни один регион не перешагнул через в красную зону.