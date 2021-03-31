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Факты / Украина / Политика
Софія Зінов'єва |

Верховная Рада работает над законом об отзыве нардепов — Стефанчук

Верховная Рада работает над пакетом законов о народовластии, который позволит отзывать народных депутатов.

руслан стефанчук

Об этом рассказал первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук и добавил, что в пакет будет входить 6 -7 законопроектов.

— Конституция не предусматривает для народных депутатов форму отзыва, но мы разрабатываем и изменения в Конституцию, и законопроект о реколле, а дальше будем определяться, — отметил Стефанчук.

Также в пакет войдут законопроекты о всеукраинском и местных референдумах, электронных петициях и электронном голосовании.

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Стефанчук отметил, что некоторые конституционные изменения блокируются другими политическими силами, которые отказываются поддержать этот законопроект.

Закон о народовластии

3 февраля первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук анонсировал создание механизма, который позволит отзывать народных депутатов.

— Наработаем проекты законов по вопросам, которые называются recalls: мы хотим предоставить народу возможность отозвать народных депутатов Украины, — отметил Руслан Стефанчук.

Сейчас основанием для лишения депутата мандата может быть приговор по уголовному делу.

Фото: Руслан Стефанчук

Источник: Интерфакс-Украина

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