Вакцина Pfizer в Украине: Степанов рассказал, кто первым получит прививки

Американской вакциной Pfizer в первую очередь будут делать прививки пожилым людям и социальным работникам.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы Право на власть.

— Они прежде всего пойдут в специализированные дома-интернаты для престарелых и социальных работников, которые там работают. Никакой очереди из политиков не будет.

По словам Степанова, первые 117 тыс. доз вакцины Pfizer благодаря инициативе Covax вакцины Украина получит 14-15 апреля.

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Вакцина Pfizer в Украине

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании соглашения с руководством американской фармацевтической компании Pfizer.

Согласно ему, в течение 2021 года Украина получит 10 млн доз вакцины Pfizer.

Кроме того, в апреле ожидается 117 тыс. доз препарата в рамках инициативы по распределению вакцины Covax.