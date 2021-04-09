PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Людмила Богданова |

Вакцина Pfizer в Украине: Степанов рассказал, кто первым получит прививки

Американской вакциной Pfizer в первую очередь будут делать прививки пожилым людям и социальным работникам.

Максим Степанов

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы Право на власть.

— Они прежде всего пойдут в специализированные дома-интернаты для престарелых и социальных работников, которые там работают. Никакой очереди из политиков не будет.

По словам Степанова, первые 117 тыс. доз вакцины Pfizer благодаря инициативе Covax вакцины Украина получит 14-15 апреля.

Читайте
США предоставят Украине холодильники для вакцины Pfizer

Вакцина Pfizer в Украине

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании соглашения с руководством американской фармацевтической компании Pfizer.

Согласно ему, в течение 2021 года Украина получит 10 млн доз вакцины Pfizer.

Кроме того, в апреле ожидается 117 тыс. доз препарата в рамках инициативы по распределению вакцины Covax.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка