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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Богданова |

Вакцина Pfizer в Україні: Степанов розповів, хто першим отримає щеплення

Американською вакциною Pfizer передусім будуть робити щеплення літнім людям та соціальним працівникам.

Максим Степанов

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі програми Право на владу.

– Вони перш за все підуть у спеціалізовані будинки-інтернати для осіб похилого віку та соціальних працівників, які там працюють. Ніякої черги з політиків не буде.

За словами Степанова, перші 117 тис. доз вакцини Pfizer завдяки ініціативі Covax вакцини Україна отримає 14-15 квітня.

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Вакцина Pfizer в Україні

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив про підписання угоди з керівництвом американської фармацевтичної компанії Pfizer.

Відповідно до неї, протягом 2021 року Україна отримає 10 млн доз вакцини Pfizer.

Крім того, у квітні очікується 117 тис. доз препарату у межах ініціативи з розподілу вакцини Covax.

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