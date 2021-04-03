Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Украина

Эволюция игрушек и артефакты предков: необычный музей игрушек в Харькове

Окунуться в детство можно в харьковском музее, где собраны тысячи игрушек — от современных и до тех, которыми играли наши предки.

Сюда едут со всех уголков мира, в музее, где можно не только посмотреть, но и поиграть.

В музее можно наблюдать, как эволюционировали солдатики — от примитивных к подвижным, увидеть лысых однотипных пупсов, колыбели и пистолеты — тысячи игрушек, в которых едва ли не каждый взрослый сможет найти свою любимую.

Этот музей — не ностальгия за советскими временами, здесь есть игрушки, которыми играли в 19 веке и даже артефакты предков, которые жили на территории Украины тысячи лет назад.

Украинский вездеход Атлас

Днепровские разработчики создали уникальный вездеход, который может двигаться по суше и по воде и вмещает сразу 12 пассажиров.

Вездеход носит название Атлас и не имеет аналогов в Украине, одной из особенностей данной машины является запатентованная система пневмоподвески c гасителями колебаний.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Эволюция игрушек и артефакты предков: необычный музей игрушек в Харькове
Эволюция игрушек и артефакты предков: необычный музей игрушек в Харькове
Россия усиливает военный потенциал вдоль наших границ: реальна ли угроза наступления
Россия усиливает военный потенциал вдоль наших границ: реальна ли угроза наступления
Взрыв в Киеве: появилось первое видео инцидента
Взрыв в Киеве: появилось первое видео инцидента
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (03.04.2021)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (03.04.2021)
Украинская вакцина и более 689 тыс. новых заражений: коронавирус 3 апреля
Украинская вакцина и более 689 тыс. новых заражений: коронавирус 3 апреля
В Киеве прогремел взрыв — обвалилось двухэтажное здание
В Киеве прогремел взрыв — обвалилось двухэтажное здание
Подорвался на мине: под Шумами погиб украинский военный
Подорвался на мине: под Шумами погиб украинский военный
В Украине пройдут военные учения с участием пяти государств НАТО
В Украине пройдут военные учения с участием пяти государств НАТО
Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка