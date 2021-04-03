Эволюция игрушек и артефакты предков: необычный музей игрушек в Харькове

Окунуться в детство можно в харьковском музее, где собраны тысячи игрушек — от современных и до тех, которыми играли наши предки.

Сюда едут со всех уголков мира, в музее, где можно не только посмотреть, но и поиграть.

В музее можно наблюдать, как эволюционировали солдатики — от примитивных к подвижным, увидеть лысых однотипных пупсов, колыбели и пистолеты — тысячи игрушек, в которых едва ли не каждый взрослый сможет найти свою любимую.

Этот музей — не ностальгия за советскими временами, здесь есть игрушки, которыми играли в 19 веке и даже артефакты предков, которые жили на территории Украины тысячи лет назад.

Украинский вездеход Атлас

Днепровские разработчики создали уникальный вездеход, который может двигаться по суше и по воде и вмещает сразу 12 пассажиров.

Вездеход носит название Атлас и не имеет аналогов в Украине, одной из особенностей данной машины является запатентованная система пневмоподвески c гасителями колебаний.

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