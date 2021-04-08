У рамках ініціативи президента України Володимира Зеленського Велика реставрація незабаром стартує оновлення 150 культурних об’єктів, серед яких і Музей історії запорізького козацтва на острові Хортиця.

Про це заявив голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Старух під час виїзної наради щодо проблемних питань острову Хортиця.

– Хортиця має бути сучасним простором для культури, туризму, духовності, відпочинку. Комфортним та безбар’єрним середовищем для кожного, – зазначив Старух.

З 2015 року Музей тимчасово припинив доступ відвідувачів через аварійний стан будівлі.

– На щастя, унікальний фонд збережено, але будівля Музею зовсім не відповідає сучасним нормам. Він не пристосований для демонстрації експонатів, він не пристосований для відвідин великою кількістю туристів, для маломобільних груп. Інфраструктура потребує значного та термінового оновлення, – заявив директор Національного заповідника Хортиця Максим Остапенко.

За словами голови Запорізької ОДА, потрібно зробити острів Хортиця справжньою перлиною всієї України.

– Тепер, нарешті, Музей буде відремонтовано та відкрито для відвідувачів, – заявив Старух.

Як раніше заявив заступник голови Офісу президента, координатор Великого будівництва Кирило Тимошенко, Запорізький міст стане однією з найкрасивіших інженерних споруд сучасної України.

А якщо врахувати, що додатково в рамках Великого будівництва буде оновлена інфраструктура на острові Хортиця, то це місце стане одним із найбільших туристичних магнітів.