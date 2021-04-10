Послы G7 и Шмыгаль обсудили реформы и выполнение условий программы МВФ

Послы стран Большой семерки на встрече с премьер-министром Денисом Шмыгалем заявили о важности выполнения Киевом условий программы МВФ и макрофинансовой помощи от ЕС.

Об этом говорится в заявлении послов в Twitter.

— Послы G7 вчера встретились с премьер-министром Денисом Шмыгалем для обсуждения широкого круга вопросов. Они подтвердили поддержку усилий Украины по воплощению реформ и подчеркнули важность выполнения согласованных условий программы stand-by МВФ и макрофинансовой помощи ЕС, — говорится в сообщении.

G7 Ambassadors acknowledged the ongoing challenges of COVID-19. They discussed the reform of ????????’s military industrial complex; the importance of good governance across the full range of economic activity; and encouraged ????????’s further contribution to ????action on climate change. 2/2 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) April 10, 2021

Также послы Большой семерки признали ежедневные вызовы борьбы с коронавирусом.

Они обсудили ход реформ и важность эффективного управления в военно-промышленном комплексе и других отраслях экономики Украины.

Транш от МВФ

Украина может получить от Международного валютного фонда дополнительно более $2,7 млрд в рамках новой инициативы о дополнительной эмиссии специальных прав заимствования.

Более точная цифра будет зависеть от курса валют, входящих в корзину специальных прав заимствования.

Вопрос о предоставлении Украине дополнительных средств уже начали обсуждать. Но необходимо, чтобы эту инициативу сначала утвердил Исполнительный совет МВФ, а затем Совет управляющих.