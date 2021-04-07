МВФ может выделить Украине дополнительных $2,7 млрд — Шевченко

Украина может получить от Международного валютного фонда дополнительно более $2,7 млрд в рамках новой инициативы о дополнительной эмиссии специальных прав заимствования.

Об этом сообщил глава Нацбанка Кирилл Шевченко. Он отметил, что более точная цифра будет зависеть от курса валют, входящих в корзину специальных прав заимствования.

— Мы надеемся, что Украина сможет получить дополнительное финансирование в рамках этой инициативы. В прошлый раз Фонд проводил подобную операцию в 2009 году. Это была реакция на кризис. Такая инициатива МВФ для Украины может стать положительным фактором, — отметил он.

По словам Шевченко, вопрос о предоставлении Украине дополнительных средств уже начали обсуждать. Но необходимо, чтобы эту инициативу сначала утвердил Исполнительный совет МВФ, а затем Совет управляющих.

Транш от МВФ

По словам Кирилла Шевченко, Украина может рассчитывать на два транша от МВФ. Глава НБУ отметил, что, согласно макропрогнозу Нацбанка, Украина продолжит сотрудничать с Фондом.

Шевченко убежден, что не будет никакой угрозы, даже если объемы транша уменьшатся, ведь тогда полученные средства могут заместить путем размещения евробондов.

Поэтому он надеется, что парламент примет все необходимые законопроекты, чтобы продолжить партнерство.