Украина стремится стать членом Европейского Союза в течение 5-10 лет — Шмыгаль

Украина в течение пяти-десяти лет стремится стать членом Европейского Союза. Но процесс зависит не только от желания украинцев, но и от 27 других стран.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью немецкой газете Handelsblatt.

— Наше желание в течение пяти-десяти лет стать членом ЕС. Это, конечно, зависит не только от нас, а от 27 других стран. То же касается и НАТО. Украина стремится получить членство в Североатлантическом альянсе. Мы уже очень тесно сотрудничаем с ним, — отметил глава правительства.

Также Денис Шмыгаль назвал две причины, почему Украина до сих пор не стала членом ЕС. По его мнению, это введение европейских стандрат, над которыми еще работают и стране. Еще одной преградой могут быть страны, которые скептически относятся к дальнейшему расширению Евросоюза.

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В то же время президент Владимир Зеленский еще в октябре прошлого года заявил, что Украина стремится не просто к членству в Евросоюзе, а быть равноправным участником объединения европейских государств.

Между тем в феврале этого года Европейский парламент признал достижения Украины на пути к евроатлантической интеграции. Также Европейский парламент утвердил резолюцию о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации, которое было подписано еще весной 2014 года.