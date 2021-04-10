Посли G7 і Шмигаль обговорили реформи та виконання умов програми МВФ

Посли країн Великої сімки на зустрічі з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем заявили про важливість виконання Києвом умов програми МВФ та макрофінансової допомоги від ЄС.

Про це йдеться у заяві послів у Twitter.

– Посли G7 вчора зустрілися з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем для обговорення широкого кола питань. Вони підтвердили підтримку зусиль України із втілення реформ і наголосили на важливості виконання узгоджених умов програми stand-by МВФ та макрофінансової допомоги ЄС, – йдеться у повідомленні.

G7 Ambassadors acknowledged the ongoing challenges of COVID-19. They discussed the reform of ????????’s military industrial complex; the importance of good governance across the full range of economic activity; and encouraged ????????’s further contribution to ????action on climate change. 2/2 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) April 10, 2021

Також посли Великої сімки визнали щоденні виклики боротьби з коронавірусом.

Вони обговорили хід реформ і важливість ефективного управління у військово-промисловому комплексі й інших галузях економіки України.

Транш від МВФ

Україна може отримати від Міжнародного валютного фонду додатково понад $2,7 млрд в межах нової ініціативи про додаткову емісію спеціальних прав запозичення.

Більш точна цифра залежатиме від курсу валют, що входять в кошик спеціальних прав запозичення.

Питання про надання Україні додаткових коштів вже почали обговорювати. Але необхідно, щоб цю ініціативу спочатку затвердила Виконавча рада МВФ, а потім Рада керуючих.