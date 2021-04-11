В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировали девять обстрелов со стороны пророссийских наемников, один украинский военный погиб, еще один ранен.

В штабе ООС также сообщили, что зафиксировали пролет вражеского беспилотника.

Оккупанты обстреляли украинские позиции неподалеку от Пищевика из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов.

Возле поселков Пески и Широкино враг открывал огонь из стрелкового оружия, а в районе Каменки и Авдеевки — из гранатометов различных систем.

Вблизи поселка Золотое-3 противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела из стрелкового оружия один украинский военный получил травмы, не совместимые с жизнью.

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Еще один украинский военнослужащий получил пулевое ранение. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Сейчас его состояние — средней степени тяжести.

На обстрелы противника бойцы ООС открывали огонь.

Разведка о готовности РФ к широкомасштабному нападению

В начале апреля Главное управление разведки Минобороны сообщило о готовности России к широкомасштабному нападению на Украину.

Речь идет, в частности, о возможном продвижении российских оккупационных войск вглубь территории страны.

По данным разведки, к возможным провокациям готовят не только военных, но и дипломатов.