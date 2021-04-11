У зоні проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксували дев’ять обстрілів з боку проросійських найманців, один український військовий загинув, ще один поранений.

У штабі ООС також повідомили, що зафіксували проліт ворожого безпілотника.

Окупанти обстріляли українські позиції неподалік Пищевика із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів.

Біля селищ Піски та Широкине ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а в районі Кам’янки та Авдіївки – з гранатометів різних систем.

Поблизу селища Золоте-3 противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В результаті обстрілу зі стрілецької зброї один український військовий отримав травми, не сумісні з життям.

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Ще один український військовослужбовець отримав кульове поранення. Йому оперативно надали першу медичну допомогу і доставили до лікувального закладу. Наразі його стан – середнього ступеня тяжкості.

На обстріли противника бійці ООС відкривали вогонь у відповідь.

Розвідка про готовність РФ до широкомасштабного нападу

На початку квітня Головне управління розвідки Міноборони повідомило про готовність Росії до широкомасштабного нападу на Україну.

Йдеться, зокрема, про можливе просування російських окупаційних військ углиб території країни.

За даними розвідки, до можливих провокацій готують не лише військових, а й дипломатів.