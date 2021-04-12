Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко предложил компании G42 Healthcare, которая работает в Объединенных Арабских Эмиратах, рассмотреть возможность производства вакцины против коронавируса в Украине.

Этот вопрос стороны намерены проработать в ближайшее время.

— Договорились проработать этот вопрос в ближайшее время и принять решение до конца мая 2021 года, — пишет пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Кроме того, Украина проявила интерес к опыту ОАЭ касательно проведения вакцинации, а также готова расширять кооперацию между странами в сфере медицины.

Вакцинация против коронавируса

В связи со срывами поставок и нехваткой вакцины против коронавируса в Украине страна рассматривает различные варианты сотрудничества с другими государствами.

Обсуждается вопрос и собственного производства вещества.

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Источник: Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий