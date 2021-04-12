Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко запропонував компанії G42 Healthcare, яка працює в Об’єднаних Арабських Еміратах, розглянути можливість виробництва вакцини проти коронавірусу в Україні.
Це питання сторони планують розглянути найближчим часом.
– Домовилися опрацювати це питання найближчим часом і ухвалити рішення до кінця травня 2021 року, – пише прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Крім того, Україна зацікавлена у досвіді ОАЕ щодо проведення вакцинації, а також готова розширювати кооперацію між країнами у сфері медицини.
Вакцинація проти коронавірусу
Через зриви постачання та брак вакцини проти коронавірусу в Україні країна розглядає різні варіанти співпраці з іншими державами.
Обговорюється питання й власного виробництва речовини.
Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій