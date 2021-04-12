Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко запропонував компанії G42 Healthcare, яка працює в Об’єднаних Арабських Еміратах, розглянути можливість виробництва вакцини проти коронавірусу в Україні.

Це питання сторони планують розглянути найближчим часом.

– Домовилися опрацювати це питання найближчим часом і ухвалити рішення до кінця травня 2021 року, – пише прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Крім того, Україна зацікавлена у досвіді ОАЕ щодо проведення вакцинації, а також готова розширювати кооперацію між країнами у сфері медицини.

Вакцинація проти коронавірусу

Через зриви постачання та брак вакцини проти коронавірусу в Україні країна розглядає різні варіанти співпраці з іншими державами.

Обговорюється питання й власного виробництва речовини.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій