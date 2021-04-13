Полтавская область переходит в красную зону карантина — дата

Полтавская область оказалась в красной зоне карантина. Ограничения начнут действовать с четверга, 15 апреля.

Об этом стало известно по итогам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По состоянию на 13 апреля в Полтавской области выявлено 62,5 тыс. случаев коронавируса, 794 — за последние сутки.

Об ухудшении ситуации с распространением Covid-19 в Полтавской ОГА сообщали еще в конце марта. Власти настаивали на введении более жестких ограничений.

Карантинное зонирование в Украине

Таким образом, в красной зоне карантина уже тринадцать областей Украины.

Еще три области — Закарпатье, Ивано-Франковская и Херсонская область — в желтой зоне.

Остальные регионы Украины находятся в оранжевой зоне карантина.