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Факти / Україна / Суспільство
Наташа Тарчевська |

Полтавська область переходить до червоної зони карантину – дата

Полтавська область опинилася в червоній зоні карантину. Обмеження почнуть діяти з четверга, 15 квітня.

Полтавська область переходить до червоної зони карантину – дата

Про це стало відомо за підсумками позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Станом на 13 квітня у Полтавській області виявлено 62,5 тис. випадків коронавірус, 794 – за останню добу.

Про погіршення ситуації з поширенням Covid-19 у Полтавській ОГА повідомляли ще наприкінці березня. Влада наполягала на введенні більш жорстких обмежень.

Карантинне зонування в Україні

Таким чином, у червоній зоні карантину вже тринадцять областей України.

Ще три області – Закарпаття, Івано-Франківщина і Херсонщина – у жовтій зоні.

Решта регіонів України перебувають у помаранчевій зоні карантину.

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