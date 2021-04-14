Ликвидация ОАСК предусматривает создание Киевского городского окружного админсуда

Владимир Зеленский предлагает вместо ликвидируемого ОАСК создать Киевский городской окружной административный суд с местонахождением в Киеве.
Согласно законопроекту, территориальная юрисдикция Киевского окружного административного суда распространяется на город Киев.
Текст президентского законопроекта №5369 о ликвидации Окружного административного суда в Киеве и создании Киевского городского окружного административного суда обнародован на сайте Верховной Рады 14 апреля.
Также законопроект предлагает установить, что со дня вступления в силу закона ОАСК прекращает осуществление правосудия, а рассмотрение и разрешение административных дел, подсудных этому суду, до начала работы Киевского городского окружного административного суда будет осуществляться Киевским окружным административным судом.
Также ОАСК безотлагательно в течение 10 рабочих дней передает судебные дела, которые находятся в его распоряжении.
13 апреля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Разу как неотложный проект закона О ликвидации Окружного административного суда города Киева в связи с его неэффективностью и не способностью обеспечить запрос граждан на справедливость.
Суд образуется, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в Верховную Раду президент Украины (после консультаций с Высшим советом правосудия).
Фото: Окружной админсуд Киева