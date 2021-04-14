Ліквідація ОАСК передбачає створення Київського міського окружного адмінсуду

Володимир Зеленський пропонує замість ліквідованого ОАСК створити Київський міський окружний адміністративний суд з місцезнаходженням у Києві.

Згідно із законопроектом, територіальна юрисдикція Київського окружного адміністративного суду поширюється на місто Київ.

Текст президентського законопроекту №5369 про ліквідацію Окружного адміністративного суду в Києві і створення Київського міського окружного адміністративного суду оприлюднено на сайті Верховної Ради 14 квітня.

Читайте Справу голови ОАСК Вовка призупинили на час його розшуку

Також законопроект пропонує встановити, що з дня набрання чинності законом ОАСК припиняє здійснення правосуддя, а розгляд і вирішення адміністративних справ, підсудних цього суду, до початку роботи Київського міського окружного адміністративного суду здійснюватиме Київським окружним адміністративним судом.

Також ОАСК невідкладно протягом 10 робочих днів передає судові справи, які знаходяться в його розпорядженні.

13 квітня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Разу як невідкладний проект закону Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва у зв’язку з його неефективністю і не здатністю забезпечити запит громадян на справедливість.

Суд утворюється, реорганізується і ліквідується законом, проект якого вносить до Верховної Ради президент України (після консультацій з Вищою радою правосуддя).

Фото: Окружний адмінсуд Києва