В Украине появится еще один профессиональный праздник. Теперь в стране будут праздновать День государственной службы специальной связи и защиты информации.

Его ежегодно будут отмечать 25 мая, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем официальном Telegram-канале.

— Кабмин согласовал новый профессиональный праздник — День государственной службы специальной связи и защиты информации, который будут отмечать ежегодно 25 мая, — написал Алексей Гончаренко.

Введение праздника своим указом подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Он вступает в силу со следующего дня после его опубликования.

Читайте Календарь государственных праздников на 2021 год

Праздники в Украине

Ежегодно в Украине отмечают сотни праздников, среди которых — государственные, церковные.

Есть в календаре и профессиональные даты.

Подробный календарь праздников на 2021 год смотрите на Фактах ICTV.

Источник: Гончаренко