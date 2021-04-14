В Украине появится еще один профессиональный праздник. Теперь в стране будут праздновать День государственной службы специальной связи и защиты информации.
Его ежегодно будут отмечать 25 мая, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем официальном Telegram-канале.
— Кабмин согласовал новый профессиональный праздник — День государственной службы специальной связи и защиты информации, который будут отмечать ежегодно 25 мая, — написал Алексей Гончаренко.
Введение праздника своим указом подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.
Он вступает в силу со следующего дня после его опубликования.
Праздники в Украине
Ежегодно в Украине отмечают сотни праздников, среди которых — государственные, церковные.
Есть в календаре и профессиональные даты.
Подробный календарь праздников на 2021 год смотрите на Фактах ICTV.
Источник: Гончаренко