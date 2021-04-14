В Україні з’явиться ще одне професійне свято. Нині у країні святкуватимуть День державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.
Його щорічно відзначатимуть 25 травня, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму офіційному Telegram-каналі.
– Кабмін погодив нове професійне свято – День державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, яке відзначатимуть щороку 25 травня, – написав Олексій Гончаренко.
Запровадження свята своїм указом підтвердив президент України Володимир Зеленський.
Він набуває чинності з наступного дня після його опублікування.
Свята в Україні
Щорічно в Україні відзначають сотні свят, з-поміж яких – державні, церковні.
Є в календарі і професійні дати.
Докладний календар свят на 2021 рік дивіться на Фактах ICTV.
Джерело: Гончаренко