В Україні з’явиться ще одне професійне свято. Нині у країні святкуватимуть День державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.

Його щорічно відзначатимуть 25 травня, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму офіційному Telegram-каналі.

– Кабмін погодив нове професійне свято – День державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, яке відзначатимуть щороку 25 травня, – написав Олексій Гончаренко.

Запровадження свята своїм указом підтвердив президент України Володимир Зеленський.

Він набуває чинності з наступного дня після його опублікування.

Читайте Календар державних свят на 2021 рік

Свята в Україні

Щорічно в Україні відзначають сотні свят, з-поміж яких – державні, церковні.

Є в календарі і професійні дати.

Докладний календар свят на 2021 рік дивіться на Фактах ICTV.

Джерело: Гончаренко