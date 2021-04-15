Почему ликвидация ОАСК важна для Украины

13 апреля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект закона О ликвидации Окружного административного суда города Киева.

Пока в расписании пленарных заседаний этот проект не появился, но ожидается, что он будет рассмотрен в ближайшее время.

ОАСК уже давно находится в поле зрения властей, но из-за пандемии коронавируса и других проблем в государстве со скандальным судом решили разобраться только сейчас.

Факты ICTV рассказывают, какими резонансными решениями запомнился ОАСК и к чему может привести решение о его ликвидации.

Резонансный суд

В течение последних лет власти постоянно говорят о необходимости судебной реформы. После событий вокруг Конституционного суда Украины и так называемого конституционного кризиса вопрос встал еще более остро.

Сигналов для начала процедуры ликвидации суда только за последние недели было несколько. Одним из них стало задержание брата председателя ОАСК Павла Вовка при попытке получить взятку в размере $100 тыс.

Во время суда прокурор дал показания, доказывающие, что взятка должна была поступить непосредственно руководству Окружного административного суда Киева.

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Кроме того, граждане поддержали петицию относительно ликвидации ОАСК, после чего глава государства и приказал начать консультации с Высшим советом правосудия по соответствующему вопросу.

В комментарии Фактам ICTV председатель Комитета Ассоциации юристов Украины по конституционному праву Никита Жуков заявил, что в настоящее время процедуру ликвидации суда можно назвать соблюденной.

— В соответствии со ст. 125 Конституции Украины суд образуется, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в Верховную Раду президент после консультаций с Высшим советом правосудия. В пояснительной же записке к законопроекту указывается, что консультации с Высшим советом правосудия были проведены. Действительно, консультативное заключение было предоставлено еще 4 марта 2021 года. Поэтому с формальной точки зрения процедура внесения законопроекта была соблюдена, – объясняет эксперт.

Но какие проблемы с этим судом? Если не вдаваться в подробности, то можно выделить две основные: само руководство ОАСК и его резонансные решения.

Больше всего внимания к Вовку было приковано после публикации так называемых пленок НАБУ. Они служили доказательством того, что при нем создавались искусственные условия для препятствования работе Высшей квалификационной комиссии судей.

После второй публикации пленок оказалось, что Вовк и ряд других судей ОАСК устанавливали свои правила игры в Высшем совете правосудия, Государственной судебной администрации и влияли на решения КСУ.

А резонансных решений суда было немало. Например, во время Революции достоинства судьи ОАСК неоднократно принимали решения о запрете мирных собраний на Майдане Независимости. И это еще до принятия так называемых драконовских законов.

В августе 2019 года ОАСК поставил свое решение выше решения Верховного Суда. После того, как последний запретил застройщику строить 72-метровое здание в центре столицы, дело попало в Окружной административный суд Киева. В решении Верховного Суда говорилось, что высота здания не может превышать 27 метров, однако судья ОАСК принял решение, что на самом деле суд имел в виду 72 метра.

Также ОАСК после открытия дела против ряда его судей, постановил убрать из госреестра руководителя НАБУ Артема Сытника. А потом фактически приказал Кабинету министров и СНБО контролировать НАБУ, что не имеет никакого юридического объяснения и вообще можно расценивать как давление на следствие.

Последствия для судебной системы

Конечно, решение о расформировании ОАСК не может пройти без последствий для всей судебной системы. Это учреждение рассматривает решения государственной и местной власти в вопросах избирательного процесса и публичной службы. Это означает, что в него могут попадать дела по Кабмину, НАБУ, ЦИК, НАПК и т. д.

Сейчас законопроект №5369 предусматривает создание новой судебной инстанции – Киевского городского окружного административного суда – чтобы не накапливать дела, которые подавались в ОАСК.

Однако сейчас в законе не определены сроки, в течение которых должен быть образован указанный суд.

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К тому времени дела, которые должен рассматривать ОАСК, в течение 10 рабочих дней (то есть двух недель) должны передать Киевскому окружному административному суду.

На сегодняшний день это учреждение не зарекомендовало себя в качестве такого, которое может принимать решения, вызывающие негативный резонанс в обществе.

Его руководителем является Олег Басай, признанный Высшей квалификационной комиссией судей. Это дает надежду, что мы не увидим резонансных решений вроде тех, которые принимались в ОАСК.

По словам Жукова, это решение все равно создаст дополнительную нагрузку на суд, у которого есть собственное расписание и дела.

— Учитывая то, что, по данным Государственной судебной администрации, ОАСК имеет 60 штатных должностей судей, а Киевский окружной административный суд лишь 25, такая нагрузка приведет к затягиванию сроков рассмотрения дел. Поэтому реально без разблокировки деятельности Высшей квалификационной комиссии судей новый административный суд создан не будет, вместо этого все дела ОАСК просто будут переданы на рассмотрение Киевского окружного административного суда, — говорит эксперт.

Можем лишь надеяться, что для принятия соответствующего законопроекта не потребуется много времени.

Политическая игра

То, что Окружной административный суд Киева давно перестал действовать в пределах своих полномочий, было понятно еще во времена президента Петра Порошенко, который также выделял его как структуру, которую необходимо ликвидировать. Однако по определенным причинам он до сих пор продолжает свою работу.

Но проблема не только в суде, но и в его сотрудниках. То есть Вовк и другие судьи могли бы просто пойти работать в суд первой инстанции. Но вряд ли смогут это сделать в ближайшее время.

— Вовк хвастался, что они единственные не прошли переаттестацию. Так вот, они должны ее пройти, но пока не принят закон №3711-д и не создана новая Высшая квалификационная комиссия судей, это невозможно, – пишет народный депутат Ярослав Юрчишин (Голос).

Главная преграда – голосование в парламенте. У фракции Слуга народа нет консолидации по всем вопросам, рассматриваемым в Раде.

Поэтому здесь их союзниками могут стать Европейская солидарность и Голос.

— Вообще довольно неплохой проект, на первый взгляд. Стоит отметить работу Андрея Смирнова и позицию Владимира Зеленского, – пишет Юрчишин.

Евросолидарность уже неоднократно выражала поддержку проевропейских шагов Украины, поэтому должна поддержать ликвидацию ОАСК.

В то же время на голосовании за возобновление работы ВККС в первом чтении проголосовало всего 227 нардепов (при 226 необходимых). В то же время это нужно, чтобы создать новую инстанцию ​​и не накапливать дела в “промежуточном суде”.

Но даже несмотря на такую расстановку сил, можно быть уверенным, что реформу будут продолжать. Глава государства постоянно прислушивается к болям общества и реагирует там, где есть возможность. Поэтому одну из самых мучительных – судебную реформу – он не может игнорировать.

Кроме того, этот вопрос давно обсуждают с Международным валютным фондом в контексте антикоррупционных инициатив нашего государства. И дальнейшее продвижение в нем – дополнительный шаг для получения следующего транша МВФ.

Да, давление Фонда, это не лучший двигатель реформы, но даже без него у нас есть запрос общественности и политическая воля власти.

Ликвидация ОАСК станет одним из первых шагов к продолжению судебной реформы и возможности завершить ее должным образом.

Хотя это и важно, нужно думать о будущих шагах в этом вопросе.

Судебная реформа перезрела несколько лет назад. Президенту следует консолидировать свою политсилу для скорейшего принятия решений и надеяться, что остальные политсилы поддержат инициативы.