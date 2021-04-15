Рада приняла закон об упрощенной растаможке евроблях

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, которым установила льготную ставку на растаможку так называемых евроблях.

За законопроект № 4643-д проголосовали 235 народных депутатов.

Закон предусматривает, что в течение 180 дней после вступления документа в силу, владельцы авто, которые были завезены в Украину до 31 декабря 2020 года, должны уплатить сумму акцизного налога и НДС, который начисляется на сумму акциза.

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То есть оформление будет осуществляться по формуле Ставка = ставка базовая + Vе + Fе, которая не зависит от стоимости авто, но зависит от возраста, объема и типа двигателя.

Детальный расчет можно увидеть в тексте закона.

Закон № 4643-д by Софія Зінов’єва on Scribd

Однако действие этого пункта закона распространяется только на транспортные средства, классифицируемые по товарным позициям 8702, 8703, 8704 (массой до 3,5 тонны), 8711, а также прицепы с товарной позицией 8716.

Льготная ставка также не действует для транспортных средств, которые не соответствуют экологическим нормам ЕВРО-2 и происходят из страны, признанной Украиной государством-оккупантом или государством-агрессором, либо ввозятся из таких стран.

Закон вступает в силу через два месяца после опубликования.

Закон о растаможивании авто

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал принятие законопроекта об упрощенном растаможивании автомобилей.

Зеленский назвал это разумным компромиссом, встанет на защиту водителей, которые уже ввезли транспортные средства на территорию Украины.