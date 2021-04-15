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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Рада приняла закон об упрощенной растаможке евроблях

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, которым установила льготную ставку на растаможку так называемых евроблях.

Верховная Рада

За законопроект № 4643-д проголосовали 235 народных депутатов.

Закон предусматривает, что в течение 180 дней после вступления документа в силу, владельцы авто, которые были завезены в Украину до 31 декабря 2020 года, должны уплатить сумму акцизного налога и НДС, который начисляется на сумму акциза.

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То есть оформление будет осуществляться по формуле Ставка = ставка базовая + Vе + Fе, которая не зависит от стоимости авто, но зависит от возраста, объема и типа двигателя.

Детальный расчет можно увидеть в тексте закона.

Закон № 4643-д by Софія Зінов’єва on Scribd

Однако действие этого пункта закона распространяется только на транспортные средства, классифицируемые по товарным позициям 8702, 8703, 8704 (массой до 3,5 тонны), 8711, а также прицепы с товарной позицией 8716.

Льготная ставка также не действует для транспортных средств, которые не соответствуют экологическим нормам ЕВРО-2 и происходят из страны, признанной Украиной государством-оккупантом или государством-агрессором, либо ввозятся из таких стран.

Закон вступает в силу через два месяца после опубликования.

Закон о растаможивании авто

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал принятие законопроекта об упрощенном растаможивании автомобилей.

Зеленский назвал это разумным компромиссом, встанет на защиту водителей, которые уже ввезли транспортные средства на территорию Украины.

Источник: Верховная Рада

Фото: Depositphotos

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