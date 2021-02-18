Це розумний компроміс: Зеленський підтримав закон щодо розмитнення авто

Президент України Володимир Зеленський підтримав ухвалення законопроекту щодо спрощеного розмитнення автомобілів. 18 лютого проект закону підтримали українські парламентарі.

За словами Зеленського, ухвалення документу – це розумний компроміс, що стане на захист водіїв, які уже ввезли транспортні засоби на територію України.

– З іншого боку,він захистить нашу екологію від шкідливих викидів, але головне – дасть змогу нарешті провести державну реєстрацію цих авто й забезпечити необхідну безпеку всіх учасників дорожнього руху.

Що передбачає закон щодо розмитнення авто

18 лютого нардепи ухвалили законопроект щодо розмитнення авто. Процедура ввезення євроблях буде спрощеною.

Вартість митного оформлення відтепер залежатиме від віку транспортного засобу, об’єму та виду двигуна. Раніше враховувалася лише ціна автомобіля.

Закон також передбачає зниження вартості розмитнення авто.