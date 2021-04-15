Рада ухвалила закон про спрощене розмитнення євроблях

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект, яким встановила пільгову ставку на розмитнення так званих євроблях.

За законопроект № 4643-д проголосували 235 народних депутатів.

Закон передбачає, що протягом 180 днів після набрання документом чинності, власники авто, що були завезені до України до 31 грудня 2020 року, мають сплатити суму акцизного податку та ПДВ, який нараховується на суму акцизу.

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Тобто оформлення здійснюватиметься за формулою Ставка = Ставка базова + Vе + Fе, яка не залежить від вартості авто, але залежить від віку, об’єму та типу двигуна.

Детальний розрахунок можна побачити у тексті закону.

Закон № 4643-д by Софія Зінов’єва on Scribd

Однак дія цього пункту закону розповсюджується лише на транспортні засоби, що класифікуються за товарними позиціями 8702, 8703, 8704 (масою до 3,5 тони), 8711, а також причепи із товарною позицією 8716.

Пільгова ставка також не діє для транспортних засобів, що не відповідають екологічним нормам ЄВРО-2 та походять з країни, визнаної Україною державою-окупантом чи державою-агресором, або ввозяться із таких країн.

Закон набирає чинності через два місяці після опублікування.

Закон про розмитнення авто

Президент України Володимир Зеленський підтримав ухвалення законопроекту щодо спрощеного розмитнення автомобілів.

Зеленський назвав це розумним компромісом, що стане на захист водіїв, які уже ввезли транспортні засоби на територію України.