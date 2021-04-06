Марафон декларирования в Украине уже принес немало сюрпризов. Например, председатель партии Слуга народа Александр Корниенко задекларировал авторские права на собственные песни.

А депутат Урбанский записал в декларацию целую коллекцию дорогих часов. Одни из них заметили во время заседания. Такой швейцарский хронометр стоит как квартира в столице.

По словам депутатов, в 2020 году материальное положение большинства не улучшилось. Но судя по машинам, на которых народные избранники приезжают в Раду, сразу понятно — хуже жить им не стало.

Депутатские машины успели и в скандалах засветиться. Председатель фракции Слуги народа Давид Арахамия свой дорогой японский внедорожник запарковал прямо на зебре — под Офисом президента. Но оказалось, что в его декларации за 2019 этой машины не было, а сейчас появилась.

Самый богатый в сессионном зале — нардеп от Оппозиционной платформы Виктор Медведчук. И это несмотря на санкции СНБО, под которые недавно попал его бизнес.

Журналисты подсчитали, что его сбережения выросли вдвое — с €7 млн до €14 млн. Но при этом средства хранятся в российских рублях.

Драгоценности, иконы, картины и даже фрагмент древнейшей книги — Библии Гутенберга. Это все также записано в декларации Медведчука. Не хуже дела и у партнера по бизнесу Тараса Козака, на которого были записаны три телеканала. Они также попали под санкции.

Журналист-расследователь Максим Савчук, говорит, что Медведчук и Козак пополняют свои счета с помощью жен.

А вот доход бывшего президента Порошенко в прошлом году уменьшился втрое. Но сбережения остались — более $50 млн и почти 400 млн грн.

В правительстве министры также небедные. Самый богатый — исполняющий обязанности министра энергетики Витренко. Его состояние достигает почти 380 млн грн.

Министр же внутренних дел Аваков прокомментировал свою декларацию так — книг стало больше, а вина в коллекции — меньше.

А вот у главы Министерства здравоохранения Степанова журналистов больше всего заинтересовала его куртка, стоимость которой вроде бы более 600 тыс. грн. Но сам Степанов заявил, что шубы у жены есть, а вот дорогой куртки у него — нет.

Скромно выглядит и декларация премьера. Денис Шмыгаль заработал почти 700 тыс. грн, из которых 540 тыс. грн — зарплата. Наличными семья сохраняет $235 тыс. В прошлом году сумма пополнилась лишь на 90 тыс. грн — от продажи гаража во Львове.

Спикер Дмитрий Разумков получил 12 тыс. грн за электроэнергию по зеленому тарифу. А еще он продал квартиру и землю под Киевом. Его зарплата меньше премьерской — 547 тыс грн. Но при этом наличных стало больше на 28,5 млн грн.

Доходы президентской семьи за год уменьшились почти на 6 млн грн. Зеленские обладают четырьмя квартирами в столице и одной в Крыму. А вот дом под Киевом президент продал. Теперь же он пользуется госдачей.

Исчезли из декларации и пять гостиничных номеров в Грузии. Зато квартира в Британии осталась в пользовании семьи.

В нынешних декларациях госслужащих есть что почитать. Некоторые умудряются декларировать даже церкви. Такую имеет заместитель председателя Конституционного суда Сергей Головатый.

В нынешних декларациях появились даже львы. Царя зверей задекларировал депутат Харьковского горсовета Саид Джавид. Его якобы получил в подарок еще четыре года назад.

Декларируя что-то яркое, могут “забыть” записать ценное, — заявляет бывший антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий.

Возможно, именно это произошло и с нардепом Виктором Мьяликом, которому ГПУ вручила подозрение в уклонении от уплаты налогов. Мьялик в прошлом году записал на себя до 158 квартир. Его даже окрестили квартирным олигархом.

На самом деле их на 20 больше. Первые в этом году декларации уже проверяют в Нацагентстве по предупреждению коррупции.

Хотя здесь говорят, что громких приговоров ждать не стоит. Ведь Конституционный суд отменил уголовную ответственность. Позже парламент наказание вернул, но жестким его назвать трудно.

Мягкость антикоррупционных законов уже почувствовал на себе Олег Ляшко. НАПК установило, что лидер радикальной партии в 2017 году подделал лотерейный билет, выигрыш от которого записал в декларации. Но наказания за это пока никакого.

Необычные декларации депутатов

Народный депутат Украины от политической партии Голос Александра Устинова задекларировала собаку, кота и футболку. В пункте ценное движимое имущество депутат указала “собаку-тапки-погрызяку”, “котика-муркотика” и фуболку с надписью F*ck Corruption.

В описании Устинова отметила, что футболка с такой надписью является первой в Украине. Собаку породы лабрадор и кота Жорика, который принадлежит мужу, ей подарила семья из Луганской области в связи с переездом.